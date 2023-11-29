Как ИП на УСН учитывать взносы 1% в 2023 и 2024 годах

Между тем, ФНС своим письмом в этом году разрешила уменьшать налог 2023 года на взносы ИП 1% за 2023 год. Но на 2024 год эта индульгенция не распространяется.
Поэтому взносы 1% за 2024 год будут уменьшать налога по УСН за 2025 год.
Что касается взносов 1% за 2022 год, то они уменьшают налог по УСН в 2023 году, если они были уплачены в 2023 году. Если они вы уплатили их в 2022 году и уже учли в уменьшение налог по УСН в 2022 году, то повторно учитывать в 2023 году нельзя.
Смотрите в нашей таблице, как учитывать взносы 1% в уменьшение налога.
Взносы
Как уменьшать налог
1% за 2022 год (срок уплаты – 03.07.2023)
Идут на уменьшение налога за 2023 или 2024 год, если уплата была после 31.12.2022
1% за 2023 год (срок уплаты – 01.07.2024)
Идут на уменьшение налога (по выбору) независимо от факта уплаты:
1% за 2024 год (срок уплаты – 01.07.2025)
Идут на уменьшение налога в любой период 2025 года независимо от факта уплаты
Максимальный размер взносов 1% за 2023 год – 257 061 руб.
Разъяснения в виде таблицу про уменьшение налога по УСН на взносы ИП – здесь.
Как правильно уменьшить налог по УСН на взносы
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