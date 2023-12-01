Wildberries будет скрывать негативные отзывы, которые не относятся к качеству товаров

Маркетплейс удалит из карточек отзывы, которые относятся к работе ПВЗ и доставке, а также жалобы на платный возврат.

С 28 ноября Wildberries начал скрывать в карточках товаров отзывы покупателей, которые не имеют отношения к качеству товара. Об этом пишет портал Oborot.

Алгоритмы будут удалять отзывы, которые касаются работы ПВЗ, доставки, складов и жалоб на платные возвраты.

Скрытые отзывы не отразятся на рейтинге продавца, но маркетплейс предупреждает, что автоматический алгоритм еще обучается, поэтому по ошибке может пропустить некорректный комментарий или удалить не тот отзыв.