Wildberries будет скрывать негативные отзывы, которые не относятся к качеству товаров

С 28 ноября Wildberries начал скрывать в карточках товаров отзывы покупателей, которые не имеют отношения к качеству товара. Об этом пишет портал Oborot.
Алгоритмы будут удалять отзывы, которые касаются работы ПВЗ, доставки, складов и жалоб на платные возвраты.
Скрытые отзывы не отразятся на рейтинге продавца, но маркетплейс предупреждает, что автоматический алгоритм еще обучается, поэтому по ошибке может пропустить некорректный комментарий или удалить не тот отзыв.
Комментарии1
Светлана
😂 Класс! Это конечно логично. Я тут стиральный порошок заказала намедни, а он в разорванном пакете приехал. Продавец и ПВЗ действительно не виноваты. Претензии по доставке к ВБ. А жаловаться, что упаковщики и доставщики руко*опые нельзя ни в карточке товара, ни в отзыве на ПВЗ. Так а куда на них жаловаться?