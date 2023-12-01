Маркетплейсы

Wildberries будет скрывать негативные отзывы, которые не относятся к качеству товаров

Маркетплейс удалит из карточек отзывы, которые относятся к работе ПВЗ и доставке, а также жалобы на платный возврат.
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С 28 ноября Wildberries начал скрывать в карточках товаров отзывы покупателей, которые не имеют отношения к качеству товара. Об этом пишет портал Oborot.

Алгоритмы будут удалять отзывы, которые касаются работы ПВЗ, доставки, складов и жалоб на платные возвраты.

Скрытые отзывы не отразятся на рейтинге продавца, но маркетплейс предупреждает, что автоматический алгоритм еще обучается, поэтому по ошибке может пропустить некорректный комментарий или удалить не тот отзыв.

Комментарии

1
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    4 минуты назад

    Светлана

    😂 Класс! Это конечно логично. Я тут стиральный порошок заказала намедни, а он в разорванном пакете приехал. Продавец и ПВЗ действительно не виноваты. Претензии по доставке к ВБ. А жаловаться, что упаковщики и доставщики руко*опые нельзя ни в карточке товара, ни в отзыве на ПВЗ. Так а куда на них жаловаться?

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Маркетплейсы

Wildberries будет скрывать негативные отзывы, которые не относятся к качеству товаров

Маркетплейс удалит из карточек отзывы, которые относятся к работе ПВЗ и доставке, а также жалобы на платный возврат.

1
21
Логотип nlukina
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