Крупные компании сферы e-commerce предлагают учредить День онлайн-предпринимателя

Профессиональный праздник планируют приурочить ко дню распродаж и отмечать в первый четверг после «Черной пятницы». В 2023 году это будет 30 ноября.

«Тинькофф» вместе с крупнейшими компаниями из онлайн-бизнеса собирается установить в стране День онлайн-предпринимателя. Об этом сказано на сайте организации.

Предложение поддержали Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Авито, Мегамаркет, Lamoda, СДЭК, Boxberry, Sunlight, FlowWow, а также аналитические агентства Data Insight и INFOLine-Аналитика.

День онлайн-предпринимателя объединит людей, связавших свою жизнь с предпринимательством в интернете. Новый профессиональный праздник будет отмечаться в первый четверг после черной пятницы — в этом году он придется на 30 ноября, - говорится в сообщении.

Сейчас на онлайн-площадках зарабатывают больше 5 млн человек, за год этот показатель вырос в 1,5 раза.

Представители сферы e-commerce считают, что предприниматели, которые торгуют на маркетплейсах и развивают свои пункты выдачи заказов, заслуживают своего профессионального праздника.