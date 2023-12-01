Когда при расчете больничного возможна замена лет

Право на замену есть, если в расчетный период попал хоть один день:
отпуска по беременности и родам (декретный больничный);
отпуска по уходу за ребенком.
Заменить можно один год или два года сразу (если в обоих годах были вышеназванные периоды).
Важно: замену делают только на годы, прямо предшествующие предыдущему декрету.
Об этом ранее сообщал Минтруд в письме от 03.08.2015 № 17-1/ООГ-1105 и ФСС в письме от 30.11.2015 № 02-09-11/15-23247.
Например, сотрудница уходит на больничный в 2023 году. Расчетный период для нее – 2021 – 2022 годы, но в 2021 году у нее был декрет с первым ребенком. Значит можно заменить 2021 год на 2020. Если и в 2020 был декрет, то можно заменить 2021 на 2019.
Заменить 2021 год на 2018 нельзя, если в 2019 не было декрета. Даже если в 2018 году у сотрудницы была высокая зарплата и ей выгодно учесть именно этот год, так не получится.
При этом размер пособия от замены лет должен увеличиться. Если это, напротив, приводит к уменьшению пособия, то замену не делают.
Чтобы сделать замену лет при расчете пособия, от сотрудницы нужно заявление.
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