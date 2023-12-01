Когда при расчете больничного возможна замена лет

Для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предыдущих года. Но иногда эти 2 года (или какой-то один из них) можно заменить на другие.

Право на замену есть, если в расчетный период попал хоть один день:

отпуска по беременности и родам (декретный больничный);

отпуска по уходу за ребенком.

Заменить можно один год или два года сразу (если в обоих годах были вышеназванные периоды).

Важно: замену делают только на годы, прямо предшествующие предыдущему декрету.

Об этом ранее сообщал Минтруд в письме от 03.08.2015 № 17-1/ООГ-1105 и ФСС в письме от 30.11.2015 № 02-09-11/15-23247.

Например, сотрудница уходит на больничный в 2023 году. Расчетный период для нее – 2021 – 2022 годы, но в 2021 году у нее был декрет с первым ребенком. Значит можно заменить 2021 год на 2020. Если и в 2020 был декрет, то можно заменить 2021 на 2019.

Заменить 2021 год на 2018 нельзя, если в 2019 не было декрета. Даже если в 2018 году у сотрудницы была высокая зарплата и ей выгодно учесть именно этот год, так не получится.

При этом размер пособия от замены лет должен увеличиться. Если это, напротив, приводит к уменьшению пособия, то замену не делают.

Чтобы сделать замену лет при расчете пособия, от сотрудницы нужно заявление.