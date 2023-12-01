Госдума ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом

Документ распространяется на тех, кто проживает или зарегистрирован в России или Омане. Соглашение собирались принять еще в 2001 году.

29 ноября Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, а также о предотвращении уклонения от налогообложения. Об этом сказано на сайте Думы.

Соглашение распространяется на налоги с общей суммы дохода или его частей и действует в отношении лиц, имеющих место жительства, регистрации или пребывания в России или Омане. Документ будет способствовать привлечению инвестиций, — говорится в сообщении.

В 2001 году государства подписали текст соглашения, однако Россия приостановила ратификацию в 2009 году из-за низких налогов и процентов по дивидендам в Омане.

Новое соглашение было подписано 8 июня 2023 года.