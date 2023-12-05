Совместительство на 0,5 ставки считается неполным рабочим временем. В ЕФС-1 для этого будет специальный код

Для сотрудника-совместителя работа на 0,5 ставки (или меньше) – это норма. Но тем не менее его рабочий день все равно считается неполным.

Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос в своем сервисе.

По соглашению сторон как при приеме на работу, так и впоследствии сотруднику может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (статья 93 ТК).

При этом по статье 284 ТК продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день.

Ранее мы рассказывали, что для неполного дня в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 будет специальный код (в графе 6): «НЕПД».

То есть, несмотря на то, что неполный день для совместителя – это его нормальный рабочий день, он все равно при этом не перестает быть неполным. А раз так, в ЕФС-1 надо будет маркировать его специальным кодом.

Кроме того, в ЕФС-1 будут еще коды для совместителей в графе 5:

«1» – трудовой договор по совместительству;

«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

Новая форма ЕФС-1 с новыми кодами пока не утверждена, документ сейчас находится на регистрации в Минюсте. То есть, скоро его опубликуют.