Бухгалтеры

Из-за ошибки «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль

Сегодгня произошло маленькое чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль.
53

В Трибуне пользователи и редакция обсуждают предновогоднее чудо. Наша команда настраивала оплату по курсу «Бухгалтер маркетплейса». В тестовом режиме была выставлена цена курс за 1 руб. И… неожиданно в эту самую минуту курс кто-то купил!😂

Василий, IT директор «Клерка» рассказал, как это произошло.

Елена купила курс повышения квалификации с дипломом за 1 рубль. Она попала в ту одну минуту, когда мы тестировали возможности модуля оплаты, для чего на 1 минуту поставили цену в 1 ₽. Мы ожидали, что мы поменяем цену, сами оплатим, проверим, что всё работает и вернём цену обратно, но Елена успела именно в эту одну минуту тоже купить курс, — рассказал Василий.

Также он подтвердил, что покупку «Клерк» отменять не собирается, так что Елена получила новогодний подарок от нас. Пользователи заинтересовались, а нельзя ли такие ошибки допускать почаще😂

Приходите в Трибуну, оставляйте комментарии, передавайте привет и пожелания Василию и заводите свой блог!

Комментарии

4
  • Логотип Astrasol
    Astrasol 35 минут назад

    этой девушке срочно надо бежать покупать лотерейный билет, так ей и передайте))) такие периоды везения в жизни долго не длятся, звёзды не ждут, надо пользоваться , пока фартит!

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      33 минуты назад

      БорисфаундерКлерк

      100% ) 

  • Логотип Anton P.
    Anton P. 22 минуты назад

    Антон

     Отлично!

    Screenshot 2023-11-29 at 20-28-49 Из-за ошибка «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль.png

    • Логотип nlukina
      nlukina
      13 минут назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      У Елены сегодня период везения, у нас период ошибок. Баланс 

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Бухгалтеры

Из-за ошибки «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль

Сегодгня произошло маленькое чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль.

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