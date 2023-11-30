Из-за ошибки «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль

Сегодгня произошло маленькое чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль.

В Трибуне пользователи и редакция обсуждают предновогоднее чудо. Наша команда настраивала оплату по курсу «Бухгалтер маркетплейса». В тестовом режиме была выставлена цена курс за 1 руб. И… неожиданно в эту самую минуту курс кто-то купил!😂

Василий, IT директор «Клерка» рассказал, как это произошло.

Елена купила курс повышения квалификации с дипломом за 1 рубль. Она попала в ту одну минуту, когда мы тестировали возможности модуля оплаты, для чего на 1 минуту поставили цену в 1 ₽. Мы ожидали, что мы поменяем цену, сами оплатим, проверим, что всё работает и вернём цену обратно, но Елена успела именно в эту одну минуту тоже купить курс, — рассказал Василий.

Также он подтвердил, что покупку «Клерк» отменять не собирается, так что Елена получила новогодний подарок от нас. Пользователи заинтересовались, а нельзя ли такие ошибки допускать почаще😂

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