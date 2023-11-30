В будущем перед введением нового разового налога хотят устраивать обсуждения

Депутаты хотят принимать участие в обсуждении разовых налогов, если их будут вводить.

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.

Сейчас в статье 12 НК сказано, что налоги разового характера могут быть установлены федеральными законами. Эту норму хотят дополнить.

До внесения законопроекта предусматривающего введение налога разового характера в Госдуму, его основные положения будет рассматривать трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений.

Такая комиссия – это совещательный орган, включающий депутатов ГД, сенаторов и представителей Правительства.

По итогам такого рассмотрения подготовят заключение о целесообразности введения нового разового налога.

В пояснительной записке авторы проекта, депутаты от СРЗП, сетуют, что по налогу на сверхприбыль не было широкого общественного обсуждения с предпринимательским сообществом и парламентом.

В итоге от налога освободили компании угольной отрасли и нефтегазового сектора, то есть одних из самых богатых организаций в нашей стране, которые в первую очередь должны платить этот налог.

Кстати, ранее СРЗП уже вносила законопроект, по которому нефтегазовые компании должны платить этот налог. Но Минфин эту идею не поддержал.