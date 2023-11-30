В будущем перед введением нового разового налога хотят устраивать обсуждения

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.
Сейчас в статье 12 НК сказано, что налоги разового характера могут быть установлены федеральными законами. Эту норму хотят дополнить.
До внесения законопроекта предусматривающего введение налога разового характера в Госдуму, его основные положения будет рассматривать трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений.
Такая комиссия – это совещательный орган, включающий депутатов ГД, сенаторов и представителей Правительства.
По итогам такого рассмотрения подготовят заключение о целесообразности введения нового разового налога.
В пояснительной записке авторы проекта, депутаты от СРЗП, сетуют, что по налогу на сверхприбыль не было широкого общественного обсуждения с предпринимательским сообществом и парламентом.
В итоге от налога освободили компании угольной отрасли и нефтегазового сектора, то есть одних из самых богатых организаций в нашей стране, которые в первую очередь должны платить этот налог.
Кстати, ранее СРЗП уже вносила законопроект, по которому нефтегазовые компании должны платить этот налог. Но Минфин эту идею не поддержал.
Комментарии2
Джон
Хорошо помню введение первого Налогового Кодекса. Он преподносился как выход из налогового бардака, творившегося в 90-х., когда налоги и сборы вводились чуть ли не каждые полгода и кем угодно. Пришел НК и теперь никаких изменений и нововведений не будет целую вечность, потому что это не просто мелкий закончик а целый КОДЕКС!
Реально, так вещали с телевизора и в печати (если кто забыл - это газеты).
Прошло 30 лет и все вернулось.
КОДЕКС стал кодексом. Для начала его стали менять когда угодно. А теперь и кто угодно.
если чаще вспоминать название страны, в которой это происходит, то реже придется удивляться. "ее умом же не понять, и сантиметром не измерить"