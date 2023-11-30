Налог на сверхприбыль

В будущем перед введением нового разового налога хотят устраивать обсуждения

Депутаты хотят принимать участие в обсуждении разовых налогов, если их будут вводить.
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Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.

Сейчас в статье 12 НК сказано, что налоги разового характера могут быть установлены федеральными законами. Эту норму хотят дополнить.

До внесения законопроекта предусматривающего введение налога разового характера в Госдуму, его основные положения будет рассматривать трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений.

Такая комиссия – это совещательный орган, включающий депутатов ГД, сенаторов и представителей Правительства.

По итогам такого рассмотрения подготовят заключение о целесообразности введения нового разового налога.

В пояснительной записке авторы проекта, депутаты от СРЗП, сетуют, что по налогу на сверхприбыль не было широкого общественного обсуждения с предпринимательским сообществом и парламентом.

В итоге от налога освободили компании угольной отрасли и нефтегазового сектора, то есть одних из самых богатых организаций в нашей стране, которые в первую очередь должны платить этот налог.

Кстати, ранее СРЗП уже вносила законопроект, по которому нефтегазовые компании должны платить этот налог. Но Минфин эту идею не поддержал.

Комментарии

2
  • Логотип Bopohac
    Bopohac 1 час назад

    Джон

    Хорошо помню введение первого Налогового Кодекса. Он преподносился как выход из налогового бардака, творившегося в 90-х., когда налоги и сборы вводились чуть ли не каждые полгода и кем угодно. Пришел НК и теперь никаких изменений и нововведений не будет целую вечность, потому что это не просто мелкий закончик а целый КОДЕКС!

    Реально, так вещали с телевизора и в печати (если кто забыл - это газеты).

    Прошло 30 лет и все вернулось.

    КОДЕКС стал кодексом. Для начала его стали менять когда угодно. А теперь и кто угодно.

  • Логотип 1337452@
    1337452@
    50 минут назад

    если чаще вспоминать название страны, в которой это происходит, то реже придется удивляться. "ее умом же не понять, и сантиметром не измерить"

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