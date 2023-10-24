Минфин не поддержал идею собирать windfall tax с нефтегазовых компаний

Нефтегазовые компании и так платят повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, поэтому налог на сверхприбыль с них можно не брать, считают в Минфине.

Минфин рекомендует правительству не принимать законопроект, который распространяет налог на сверхприбыль на нефтегазовые предприятия. Об этом пишут «Известия»

В 2021-2023 годах для нефтегазовой отрасли уже повышали налоговую нагрузку: была корректировка налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера.

На основании вышеизложенного законопроект правительством РФ не поддерживается, — говорится в отзыве на инициативу депутатов.

Недавно мы писали, что власти планируют собрать с налога на сверхприбыль около 300 млрд рублей.

Windfall tax платят организации, чья средняя прибыль до налогов за 2021-2022 год превышает 1 млрд рублей. Показатели будут сравнивать с результатами за 2018-2019 годы.

От уплаты налога на сверхприбыль освобождены малые и средние предприятия, сельхозпроизводители и компании, которые добывают нефть, газ, уголь и углеводородное сырье.