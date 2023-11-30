🎓Вебинар. Учетная политика — 2024 по новым ФСБУ: проверяем, дополняем. 19 декабря в 11:00 мск!

При составлении учетной политики на 2024 год нужно учесть изменения и новые ФСБУ, которые организация обязана применять. Расскажем об общих правилах и важных нюансах.

Из-за новых ФСБУ и правил уплаты налогов и взносов учетная политика на 2024 год потребует изменения абсолютно у всех хозсубъектов. Но поскольку еще не закончился 2023 год, то надо проверить, все ли там тоже учтено в связи с введением новых ФСБУ. Впереди годовая отчетность. Проверьте все, чтобы не допустить ошибок.

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Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, на вебинаре разберет:

Какие вопросы методологии нужно внести в учетную политику и что отразить в локальных нормативных актах.

Как влияет изменение учетной политики на бухгалтерскую отчетность.

Что необходимо включить в организационную часть учетной политики.

Что проверить в учетной политике по запасам, капитальным вложениям и основным средствам.

Что должны включить в учетную политику арендатор и арендодатель.

Что изменить в учетной политики при переходе к новым правилам учета НМА.

Ждем вас на вебинаре 19 декабря в 11:00 мск!