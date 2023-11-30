Росстат изменит методику учета доходов пенсионеров

Из приказа от 17 ноября, опубликованного на сайте ведомства следует, что с 1 декабря вводятся три формы статистического наблюдения, пишут «Ведомости».

В частности, формы «Пенсии-краткая» и «Пенсии-Н» отражают данные о неработающих пенсионерах и их пенсии, а «Пенсии-Р» — о работающих пенсионерах, сумме назначенного им пенсионного обеспечения и зарплате. Новые формы позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе. Благодаря этому, можно более точно рассчитать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах.

Данные по форме предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования. Они будут предоставляться по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.