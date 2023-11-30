Росстат изменит методику учета доходов пенсионеров

Из приказа от 17 ноября, опубликованного на сайте ведомства следует, что с 1 декабря вводятся три формы статистического наблюдения, пишут «Ведомости».
В частности, формы «Пенсии-краткая» и «Пенсии-Н» отражают данные о неработающих пенсионерах и их пенсии, а «Пенсии-Р» — о работающих пенсионерах, сумме назначенного им пенсионного обеспечения и зарплате. Новые формы позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе. Благодаря этому, можно более точно рассчитать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах.
Данные по форме предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования. Они будут предоставляться по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Комментарии7
сколько на данный момент у СФР лимит на пенсионеров, в штуках?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
"формы отслеживания численности пенсионеров" - давно пора чипы вшить, тогда и формы отслеживания не понадобятся😀
Ирина
А как будут отслеживать мигрирующих пенсионеров? Есть у нас дама, которая по полмесяца-месяцу живет у детей в СПб, Москве, Ставрополе с периодическим заездом домой. Попадёт ли она сразу в четыре отчёта, завысив таким образом количество пенсионеров в стране?
Скорее всего будут к прописке привязываться, ваша дама же не меняет регистрацию и прикрепление к пф во время своих гастролей?
Ирина
Меняет. Предпочитает получать пенсию на руки, без карт, счетов и доверенностей.
Елена
Деньги, потраченные на изменение методики учета доходов, разумнее потратить на увеличение доходов пенсионеров.
Бух-оптимист
Отслеживать будут не численность пенсионеров, а поголовье.