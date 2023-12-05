«ВКонтакте» адаптировала социальную сеть для людей с нарушением зрения

В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появилась озвучка интерфейса для незрячих пользователей. Об этом сказано на сайте компании.
Новая функция также доступна для сервисов VK ID и VK звонки.
Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться ВКонтакте, в продуктах компании и партнерских сервисах. Они получили доступ к основным функциям видео- и аудиозвонков и навигацию по разделам мобильной версии соцсети. Все обновления прошли проверку тестировщиков с нарушением зрения, — говорится в сообщении.
С помощью VK ID пользователи проходят авторизацию или регистрацию во всех сервисах VK и партнеров.
Пользователи с нарушением зрения могут восстановить профиль VK ID с помощью специальной кнопки восстановления доступа. Для этого понадобится прислать фотографию через электронную почту.
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