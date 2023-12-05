🏆 Подарки сотрудникам не облагаются взносами на травматизм, если они не за труд, а в честь праздника

На ценный подарок от руководства добросовестному сотруднику надо начислять взносы на травматизм, на подарок к празднику – не надо.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 24.10.2023 № 17-4/ООГ-818.

По нормам ТК РФ работодатель может поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в том числе – награждать ценным подарком.

Передача работникам подарков, предусмотренная действующей в организации системой оплаты труда и зависящая от трудовых результатов, должности, квалификации или стажа работника, является частью оплаты труда работника.

Такие подарки облагаются взносами на травматизм.

Если же речь идет о подарках к праздникам, то их передают по договору дарения и взносов на травматизм не будет.

Но надо иметь в виду, что дарение от юрлиц до 3 тыс. рублей может быть в устной форме, а свыше 3 тыс. – в письменной.

Таким образом, если подарок стоит дороже 3 тыс. руб. и есть письменный договор дарения, то начислять взносы на травматизм не надо.

Комментарий главного редактора «Клерка» По подаркам к праздникам налогообложение такое: НДФЛ – не облагается сумма до 4 тыс. рублей, то, что выше 4 тыс. – облагается;

страховые взносы по единому тарифу – не облагаются, если есть договор дарения (до 3 тыс. рублей – устный, свыше 3 тыс. рублей – письменный);

страховые взносы на травматизм – не облагаются, если есть договор дарения (до 3 тыс. рублей – устный, свыше 3 тыс. рублей – письменный);

НДС – облагаются при ОСНО как безвозмездная передача, но можно принять к вычету входящий НДС.

А вам на работе дарят подарки?