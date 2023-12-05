ИП-репетиторов освободят от ККТ при безналичных оплатах

Как организовать рабочее место дома и в офисе

Рабочее место — это не только стол в офисе, но и собственное пространство дома. В последнее время многие работают прямо в квартире, но не уделяют должное внимание организации собственного рабочего места. Диван и кровать, конечно, очень комфортные для работы из дома, но для здоровья психологического и физического крайне вредны.