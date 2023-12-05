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ИП-репетиторов освободят от ККТ при безналичных оплатах

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Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Образовательные организации при оказании услуг населению в сфере образования могут не применять ККТ (если расчет идет безналом). Но к ИП это не относится. Об этом ранее сообщала ФНС в письме от 23.03.2023 № АБ-19-20/84@.

По новым правилам смогут не применять ККТ:

  • ИП, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности;

  • ИП, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Комментарии

1
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    52 минуты назад

    Светлана

    Только мне непонятно, зачем при безналичных расчетах ККТ? Ну, кроме того, чтоб продавцы ККТ и операторы ОФД обогащались...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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