ИП-репетиторов освободят от ККТ при безналичных оплатах

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.
Образовательные организации при оказании услуг населению в сфере образования могут не применять ККТ (если расчет идет безналом). Но к ИП это не относится. Об этом ранее сообщала ФНС в письме от 23.03.2023 № АБ-19-20/84@.
По новым правилам смогут не применять ККТ:
ИП, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности;
ИП, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Комментарии1
Светлана
Только мне непонятно, зачем при безналичных расчетах ККТ? Ну, кроме того, чтоб продавцы ККТ и операторы ОФД обогащались...