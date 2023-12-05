Новую форму 6-НДФЛ налоговики обновят

ФНС введет рекомендуемую форму 6-НДФЛ с 2024 года, она отличается от утвержденной количеством сроков уплаты НДФЛ в разделах 1 и 2.

ФНС утвердила форму расчета 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также справки о полученных доходах и удержанных суммах налога (Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). Ее должны были применять начиная с отчета за 1 квартал 2024 года. Но из-за изменений количества уведомлений по НДФЛ эту форму налоговики обновят.

С 1 января 2024 года установили новые периоды, за которые нужно подавать уведомление и платить НДФЛ, ввели два обязательных уведомления и новые сроки уплаты налога.

С 2024 года уведомлений на НДФЛ будет два в обязательном порядке: до 25 числа — за период с 1 по 22 число текущего месяца;

до 3 числа — за период с 23 по последнее число прошлого месяца. Таким образом, первое уведомление по НДФЛ по новым правилам в 2024 году надо сдать до 25 января.

В новой рекомендованной форме 6-НДФЛ, в отличии от утвержденной, инспекторы изменят только количество сроков уплаты НДФЛ в разделах 1 и 2. Остальные показатели оставят без изменений.