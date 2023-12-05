«Тинькофф» запустил сервис для роста продаж в онлайн-магазинах до 60%

Покупателям не придется каждый раз заполнять информацию о себе, указывать адрес доставки и способ оплаты. Сервис заполнит все строчки автоматически и сократит в два раза время оформления заказов.

Tinkoff eCommerce запустил сервис «Тинькофф Корзина», который поможет предпринимателям увеличить продажи в онлайн-магазинах до 60%. Об этом сказано на сайте банка.

Сервис «Тинькофф Корзина» позволит сократить число брошенных заказов и увеличить конверсию продавцов до 60%.

Для того, чтобы предприниматели не теряли клиентов на последнем этапе, мы запустили сервис «Тинькофф Корзина». Он предзаполняет и надежно хранит данные покупателей, сокращая время оформления заказа вдвое, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Покупатель просто указывает номер мобильного телефона, а сервис автоматически заполнит персональные данные, укажет часто используемый адрес и формат доставки, а также способ оплаты.

Пользователям достаточно один раз ввести информацию о себе, чтобы потом все строки заполнялись в автоматическом режиме.

Сервис основан на безопасных технологиях авторизации Tinkoff ID и Tinkoff Pay, которые позволяют узнавать покупателя всего лишь по номеру телефона.