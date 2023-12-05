НКО смогут обновлять состав учредителей без решения суда

У некоммерческих организаций будет право быстрее исключать из состава учредителей физических и юридических лиц.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке обновления состава учредителей некоммерческих организаций. Об этом сказано на сайте Думы.

Состав учредителей НКО сможет принимать решения об исключении физических лиц, которые умерли, и юридических, которые прекратили свою работу.

Пока что такие решения может принимать только суд.

Разработали законопроект. Он определяет облегченный механизм вывода юридических или физических лиц из состава учредителей: нужно будет только уведомить Минюст, — сказала председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

Также НКО смогут исключать из состава учредителей тех, кто участвует в деятельности международных организаций из перечня «нежелательных».

Авторы законопроекта рассчитывают, что документ примут до конца 2023 года. Его ждут больше 200 российских некоммерческих организаций.