Это альтернатива полной отмене, которой добиваются власти. Вялая борьба против законопроекта идет с 2020, власть стремится принять его до конца этого года.

Все против всех: вокруг отмены комиссий за ЖКУ разворачивается масштабная дискуссия. Власть хочет освободить людей и переложить проценты на банки, а они — на ресурсоснабжающие организации, потому что не хотят терять в доходах. Но провайдеры ЖКУ тоже сориентировались и выступили резко против.

Аргументация такая же: падение комиссионных доходов нужно будет как-то компенсировать — например, ростом тарифов или сокращением инвестиций в обновление инфраструктуры.

В одном банки и провайдеры ЖКУ согласны: отмена комиссий для всех — это слишком. Приемлемый вариант для обеих сторон — ограничение льготными категориями плательщиков.

Банки попытаются переложить комиссии за оплату ЖКУ с людей на ресурсоснабжающие организации На этот раз банки превзошли сам себя в аргументации. Фактически она сводится к тому, что если комиссии отменят, то потери будут компенсированы ростом стоимости других услуг. Люди не то что не выиграют, а потеряют больше сэкономленного: станет меньше платежных агентов, которые существуют за счет комиссионных доходов;

банки будут вынуждены снизить ставки по вкладам и повысить по кредитам, увеличить тарифы по другим услугам;

придется экономить на безопасности;

банки-эквайеры прекратят прием переводов за ЖКУ с карт других банков, чтобы не платить комиссию банку-эмитенту.

До этого были варианты отменить комиссии за ЖКУ только для пенсионеров и людей, которые получают субсидии. Такой вариант банки тоже плюс-минус устраивает.