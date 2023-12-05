Фермерам могут разрешить временно размещать туристов

В Госдуму внесли правительственный законопроект, который позволит крестьянским хозяйствам временно размещать сельских туристов в жилых домах.
Изменения позволят сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществлять деятельность в сфере сельского туризма в качестве дополнительной к их основной сельскохозяйственной деятельности, — сказано в пояснительной записке.
Закон «О развитии сельского хозяйства» предлагается дополнить тем, что сельскохозяйственные производители будут иметь право работать в области сельского туризма. А также оказывать услуги по временному размещению гостей в жилых домах.
Комментарии1
Виктор
Для ЛЛ, что такое сельский туризм?
Путешествовать по селам, чтобы на кабачки с огурцами смотреть?