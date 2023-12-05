Приложение каршеринга «Ситидрайв» удалили из AppStore

Пользователи смартфонов на iOS не смогут установить приложение «Ситидрайв». Компания просит не удалять ранее скачанный софт.

Приложение сервиса по краткосрочной аренде автомобилей «Ситидрайв» больше недоступно для скачивания в AppStore. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения. Пользователи iPhone, не удаляйте приложение — для вас оно работает как обычно, — говорится в сообщении.

Специалисты советуют тем, у кого приложение уже установлено, зайти в AppStore и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

Сейчас приложение по-прежнему можно скачать в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore.