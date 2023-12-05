Минцифры собирается продлить льготную IT-ипотеку

Программа льготного кредитования для IT-специалистов действует до конца 2024, уже сейчас ипотеку оформили почти 40 тысяч человек.

Минцифры планирует продлить действие льготной IT-ипотеки для специалистов. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

За полгода льготные кредиты на покупку жилья получили 38,5 тыс. IT-специалистов. Общая сумма составляет 337 млрд рублей. Средняя ставка по займам — 4,2%.

В этом году правила программы упростили: снизили необходимый уровень дохода, расширили возрастные рамки, а сотрудники до 35 лет (включительно) больше не должны подтверждать минимальный уровень зарплаты, — говорится в сообщении.

Чаще всего ипотеку берут в Москве (10,2 тыс. кредитов), Санкт-Петербурге (4,6 тыс.), Московской области (3,2 тыс.), Свердловской области (1,9 тыс.) и в Татарстане (1,6 тыс.).

Самая низкая ставка по кредитам не выше 2% в Белгородской, Калужской и Самарской областях.

До конца 2024 года по программе льготной ИТ-ипотеки собираются выдать не меньше 50 тыс. кредитов.