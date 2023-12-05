Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж

Год назад цифра была больше в два раза. Драматически сократился объём переводов в долларах — в четыре раза.
Уходят деньги преимущественно в «дружественные» страны.
Возобновление активного оттока регулятора не беспокоит — повышение ставки и улучшение условий по депозитным продуктам способствует сохранению денег внутри страны.
Инвесторы тоже переориентируются на локальный рынок и активно покупают российские акции и облигации. Переводы иностранным брокерам сокращаются: за второй и третий квартал ушло столько же денег, сколько за первый.
Комментарии