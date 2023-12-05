Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж

В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ).
18

Год назад цифра была больше в два раза. Драматически сократился объём переводов в долларах — в четыре раза.

Уходят деньги преимущественно в «дружественные» страны.

Возобновление активного оттока регулятора не беспокоит — повышение ставки и улучшение условий по депозитным продуктам способствует сохранению денег внутри страны.

Инвесторы тоже переориентируются на локальный рынок и активно покупают российские акции и облигации. Переводы иностранным брокерам сокращаются: за второй и третий квартал ушло столько же денег, сколько за первый.

18

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с ПСН

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

    Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
    1
    4,1 тыс.

    В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов

    Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций.

    23

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие

    Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж

    В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ).

    18
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    16
    1,8 тыс.
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь

    Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете

    Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.

    Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете
    9
    Логотип rydugin
    rydugin

    Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. Мои 6 выводов по итогу проекта

    Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.

    Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. Мои 6 выводов по итогу проекта
    51
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как отказаться от статуса ИП?

    Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты. Я ИП на НПД. Хотела бы отказаться от статуса ИП и остаться на НПД, как самозанятый физик. Чтобы это сделать, мне необходимо всего лишь подать заявление о прекращении деятельности как ИП, и все? Я уже не буду ИП, а буду только самозанятой, верно ли понимаю? Благодарю за ответы и ваше внимание.

    16

    Записи вебинаров

    692
    Новые видео от экспертов каждый день
    Опубликуется 02.12.23 в 15:06

    Как в 1С:ЗУП проверить право сотрудника на отпуск

    Если у работника нет права на дополнительный отпуск, программа выдаст ошибку и автоматически пришлет уведомление: «Вид отпуска не назначен сотруднику».

    89
    Опубликуется 02.12.23 в 14:06
    Больничные

    Когда при расчете больничного возможна замена лет

    Для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предыдущих года. Но иногда эти 2 года (или какой-то один из них) можно заменить на другие.

    371
    Обзоры для бухгалтера

    🐾 Бухгалтеры получили второе ЕНП-уведомление на НДФЛ, новые строки в справке о ЕНС, новый кассовый документ. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    291
    Логотип Клерк
    Клерк
    Самозанятые

    👌Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы

    9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    203
    Опубликуется 02.12.23 в 12:02
    Трудовые отношения

    Работодателям продолжат компенсировать затраты по трудоустройству в 2024 году

    Государство частично возместит расходы работодателей на создание рабочих мест и трудоустройство кандидатов, которые ищут работу с помощью биржи.

    221
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    ФСБУ

    Изменится порядок бухгалтерского учета капитальных вложений. ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

    С отчетности за 2024 год изменен состав капвложений и уточнили порядок их учета.

    Изменится порядок бухгалтерского учета капитальных вложений. ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
    36
    Опубликуется 02.12.23 в 11:01
    Пользователи интернета

    «ВКонтакте» адаптировала социальную сеть для людей с нарушением зрения

    В интерфейсе мобильного приложения «ВКонтакте», в VK ID и в VK звонках появилась озвучка.

    118
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как к нам попал больничный лист?

    Добрый день! Сотрудник недавно устроился по внешнему совместительству. Сегодня пришел больничный, но мы даже не успели ещё подать сведения о застрахованном, отправляла по ней только ЕФС-1 о приеме.

    34
    Защита персональных данных

    Меньше половины банков соблюдают требования о сборе и обработке персональных данных

    162 банка игнорируют требования конфиденциальности при работе с личными данными клиентов. Роскомнадзор направил организациям 4 тысячи требований привести политику конфиденциальности в соответствие с законом.

    81
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре
    179
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Надо ли указывать, за какой период выплачиваются дивиденды?

    Здравствуйте. Прочитала все, что можно, про дивиденды, но никак не выстроить четкое понимание о порядке выплат. Если, например, исходные данные такие: 2020 год — чп 1240 т.р. 2021 год — убыток 300 т.р 2022 год — чп 2600 т.р Всего за время деятельности ООО на 84 счете 21000 т.р.

    31
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Современное коммерческое IPO. Совкомбанк выходит на биржу со второй попытки, чтобы сделать историю роста

    Еще не стихли разговоры о прошедших IPO Евротранса и Южуралзолота, а 15 декабря на Мосбирже появится ещё одна компания, да не какая-то, а самый настоящий системно значимый частный банк. Банки не появлялись на бирже с 2015 года, ну вот и время пришло.

    Современное коммерческое IPO. Совкомбанк выходит на биржу со второй попытки, чтобы сделать историю роста
    21
    Бесплатно с НДФЛ

    Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками

    С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.

    Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
    6
    3,4 тыс.