В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов

Сеть получила название One-Leg-Out Instant Credit Transfer, или сокращенно OCT Inst. Через неё будут проходить все SWIFT-платежи в Европу и из неё 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Кроме европейских стран и банков в пилоте участвовали коммерческие банки из Австралии (ANZ и Национальный банк Австралии), Бразилии (Itaú Unibanco) и Великобритании (Lloyds Banking Group). Переводы в испанские BBVA, CaixaBank и Santander доходили за считанные секунды.

Благодаря проекту SWIFT локальные системы мгновенных платежей, которые всегда работали в определенной стране, расширяются на весь мир. Без дополнительных инвестиций в инфраструктуру банкам становятся доступны мгновенные переводы почти в любую точку мира — на базе уже внедрённых технологий.