Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес

Для получения социального налогового вычета, в том числе, по расходам на лечение, надо будет предоставлять в ИФНС справку новой формы.

На официальном портале опубликованы несколько приказов ФНС со справками для получения социального налогового вычета.

Смотрите в нашей таблице, какие справки утвердили.

Все эти бланки вступают в силу с 1 января 2024 года.

В частности, в справке на медицинские услуги – два листа.

На первом листе указывают сумму расходов, код услуги (1 или 2), а также отмечают, платил человек за себя или за кого-то.

Если платит один, а лечился другой – заполняют лист 2 с данными пациента.

Для вычета не нужны будут чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно будет одной справки.

Сведения из справок организации и ИП смогут передать в ФНС электронно (по просьбе клиента). Формат для передачи такой информации тоже утвержден.