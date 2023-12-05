Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес

На официальном портале опубликованы несколько приказов ФНС со справками для получения социального налогового вычета.
Смотрите в нашей таблице, какие справки утвердили.
Приказ ФНС
Справка
об оплате медицинских услуг
об оплате услуг фитнеса
об оплате образовательных услуг
об уплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения
об уплате страховых взносов по добровольному страхованию
Все эти бланки вступают в силу с 1 января 2024 года.
В частности, в справке на медицинские услуги – два листа.
На первом листе указывают сумму расходов, код услуги (1 или 2), а также отмечают, платил человек за себя или за кого-то.
Если платит один, а лечился другой – заполняют лист 2 с данными пациента.
Для вычета не нужны будут чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно будет одной справки.
Сведения из справок организации и ИП смогут передать в ФНС электронно (по просьбе клиента). Формат для передачи такой информации тоже утвержден.
Комментарии