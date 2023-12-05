Медклиника не включает прощенный долг в состав профильных доходов для налога на прибыль 0%

То есть, нужно высчитать пропорцию: профильные (медицинские) доходы разделить на общие доходы и умножить на 100%.
Перечень медицинских расходов, которые фигурируют в числителе формулы, утвержден постановлением правительства от 10.11.2011 № 917.
Возникновение прощенной кредиторской задолженности связано с оплатой медицинских расходных материалов и напрямую не связано с осуществлением организацией медицинской деятельности.
Поэтому этот доход будет идти в знаменатель, но не будет идти в числитель.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2023 № 03-03-06/1/109033.
Кстати, медклиники часто выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот.
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