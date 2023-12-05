Медклиника не включает прощенный долг в состав профильных доходов для налога на прибыль 0%

Медицинская организация может применять ставку налога на прибыль 0%, но есть условие – доля медицинских доходов – не менее 90%.

То есть, нужно высчитать пропорцию: профильные (медицинские) доходы разделить на общие доходы и умножить на 100%.

Перечень медицинских расходов, которые фигурируют в числителе формулы, утвержден постановлением правительства от 10.11.2011 № 917.

Возникновение прощенной кредиторской задолженности связано с оплатой медицинских расходных материалов и напрямую не связано с осуществлением организацией медицинской деятельности.

Поэтому этот доход будет идти в знаменатель, но не будет идти в числитель.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2023 № 03-03-06/1/109033.

Кстати, медклиники часто выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот.