Медклиники выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот

Медицинские клиники на ОСНО освобождены от НДС и ставка налога на прибыль для них — 0 %. Однако многие все равно выбирают УСН с обычной ставкой налога, а не льготный общий режим.

Почему так происходит, разбирались читатели «Клерка» на нашем форуме.

Бухгалтер частной медклиники озадачилась вопросом перехода с УСН на ОСНО для оптимизации налогообложения.

Ее смущает тот факт, что медицинский бизнес неохотно пользуется льготами на ОСНО, предпочитая более затратную упрощенку. В чем подвох?

доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;

численность — не менее 15 человек (непрерывно);

сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности. Льготная ставка налога на прибыль 0% применяется при соблюдении ряда условий:

Участники обсуждения озвучили свои аргументы в пользу УСН:

на УСН ведение учета стоит дешевле, чем на ОСНО;

на ОСНО риск нарушить критерии и потерять льготы с начала года уплату недоимки и пени;

на ОСНО раздельный учет по НДС, если будут еще облагаемые услуги;

трудно соблюсти непрерывный предел численности в 15 человек;

на УСН невысокая ставка налога, а в некоторых регионах она еще и снижена.

Обсуждение идет в теме форума «Кто переходил на ОСНО с УСН для возможности применения льгот (медицинская деятельность)».