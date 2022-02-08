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Медклиники выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот

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Рубрика Налог на прибыль
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Медицинские клиники на ОСНО освобождены от НДС и ставка налога на прибыль для них — 0 %. Однако многие все равно выбирают УСН с обычной ставкой налога, а не льготный общий режим.

Почему так происходит, разбирались читатели «Клерка» на нашем форуме.

Бухгалтер частной медклиники озадачилась вопросом перехода с УСН на ОСНО для оптимизации налогообложения.

Ее смущает тот факт, что медицинский бизнес неохотно пользуется льготами на ОСНО, предпочитая более затратную упрощенку. В чем подвох?

Льготная ставка налога на прибыль 0% применяется при соблюдении ряда условий:
  • доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;
  • численность — не менее 15 человек (непрерывно);
  • сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности.

Участники обсуждения озвучили свои аргументы в пользу УСН:

  • на УСН ведение учета стоит дешевле, чем на ОСНО;
  • на ОСНО риск нарушить критерии и потерять льготы с начала года уплату недоимки и пени;
  • на ОСНО раздельный учет по НДС, если будут еще облагаемые услуги;
  • трудно соблюсти непрерывный предел численности в 15 человек;
  • на УСН невысокая ставка налога, а в некоторых регионах она еще и снижена.

Обсуждение идет в теме форума «Кто переходил на ОСНО с УСН для возможности применения льгот (медицинская деятельность)».

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