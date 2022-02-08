Медклиники выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот

Медицинские клиники на ОСНО освобождены от НДС и ставка налога на прибыль для них — 0 %. Однако многие все равно выбирают УСН с обычной ставкой налога, а не льготный общий режим.
Почему так происходит, разбирались читатели «Клерка» на нашем форуме.
Бухгалтер частной медклиники озадачилась вопросом перехода с УСН на ОСНО для оптимизации налогообложения.
Ее смущает тот факт, что медицинский бизнес неохотно пользуется льготами на ОСНО, предпочитая более затратную упрощенку. В чем подвох?
- доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;
- численность — не менее 15 человек (непрерывно);
- сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности.
Участники обсуждения озвучили свои аргументы в пользу УСН:
- на УСН ведение учета стоит дешевле, чем на ОСНО;
- на ОСНО риск нарушить критерии и потерять льготы с начала года уплату недоимки и пени;
- на ОСНО раздельный учет по НДС, если будут еще облагаемые услуги;
- трудно соблюсти непрерывный предел численности в 15 человек;
- на УСН невысокая ставка налога, а в некоторых регионах она еще и снижена.
Обсуждение идет в теме форума «Кто переходил на ОСНО с УСН для возможности применения льгот (медицинская деятельность)».
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