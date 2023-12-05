🎓Вебинар: Изменения налогового законодательства — 2024. 5 декабря в 10:00 мск!

Бухгалтеров продолжают радовать изменениями законодательства. На вебинаре расскажем обо всех важных изменениях в НК РФ, которые надо учесть в 2024 году.
Спикер вебинара — Марина Климова, один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета, консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций.
На вебинаре разберем:
1. Налоговое администрирование и налоговый контроль:
изменения в порядке работы с ЕНС и ЕНП;
новые правила начисления пеней;
новые правила оформления доверенностей налогового представителя;
нововведения в части камерального контроля.
2. Главные изменения по отдельным налогам:
НДС;
налог на прибыль;
НДФЛ;
страховые взносы;
имущественные налоги;
специальные налоговые режимы.
Ждем вас на вебинаре 5 декабря в 10:00 мск! Успейте подготовиться ко всем налоговым изменениям 2024 года!
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