🎓Вебинар: Изменения налогового законодательства — 2024. 5 декабря в 10:00 мск!

Вебинар от топового лектора про все изменения законодательства. Марина Климова расскажет, что учесть в работе уже сейчас.

Бухгалтеров продолжают радовать изменениями законодательства. На вебинаре расскажем обо всех важных изменениях в НК РФ, которые надо учесть в 2024 году.

Спикер вебинара — Марина Климова, один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета, консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций.

На вебинаре разберем:

1. Налоговое администрирование и налоговый контроль:

изменения в порядке работы с ЕНС и ЕНП;

новые правила начисления пеней;

новые правила оформления доверенностей налогового представителя;

нововведения в части камерального контроля.

2. Главные изменения по отдельным налогам:

НДС;

налог на прибыль;

НДФЛ;

страховые взносы;

имущественные налоги;

специальные налоговые режимы.

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Ждем вас на вебинаре 5 декабря в 10:00 мск! Успейте подготовиться ко всем налоговым изменениям 2024 года!