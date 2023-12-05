К Новому году цены на отечественный алкоголь снизятся

Алкоголь российского производства подешевеет на 5-10 процентов к Новому году. Импортных напитков это не коснется — распродаж не будет.

Запасов отечественного спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась. Что касается импортных напитков — прайс обещают не повышать, но это только пока, передает Mash.

Именно благодаря запасам удастся избежать подъема цен из-за предновогоднего ажиотажа. Однако, уже к началу 2024 года россиянам нужно быть готовыми к росту цен минимум на 10% на тихие и игристые вина, а к лету — на 30%.

Всему виной повышение акциза на 7,5 п.п. в августе этого года. До этого налог составлял 12,5% — теперь 20%. Если сейчас вино алкомаркет оценивает в 300 рублей, то к июню оно будет стоить уже 600. Ценник на крепкие напитки повысится c 600 до 650 рублей за литр. Российские вина подорожают от 10% до 30%.