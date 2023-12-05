К Новому году цены на отечественный алкоголь снизятся

Запасов отечественного спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась. Что касается импортных напитков — прайс обещают не повышать, но это только пока, передает Mash.
Именно благодаря запасам удастся избежать подъема цен из-за предновогоднего ажиотажа. Однако, уже к началу 2024 года россиянам нужно быть готовыми к росту цен минимум на 10% на тихие и игристые вина, а к лету — на 30%.
Всему виной повышение акциза на 7,5 п.п. в августе этого года. До этого налог составлял 12,5% — теперь 20%. Если сейчас вино алкомаркет оценивает в 300 рублей, то к июню оно будет стоить уже 600. Ценник на крепкие напитки повысится c 600 до 650 рублей за литр. Российские вина подорожают от 10% до 30%.
Летом бухгалтеров в алкогольном ритейле ждут изменения!
С 1 июня 2024 года при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Подготовиться нужно всем: грузоотправителям, транспортным компаниям и грузополучателям.
Подготовиться к изменениям поможет бесплатный вебинар ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции.
Спикер вебинара Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД», компания «Платформа ОФД» расскажет:
На вебинаре узнаете, как перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ);
Будут рассмотрены требования к оформлению ЭТрН и ЭПЛ, риски и возможности, как избежать ошибок;
Вебинар особенно полезен для бухгалтеров, работающих в ритейле и производстве алкогольной продукции.
Ждем вас на вебинаре 13 декабря в 11:00 мск! Успейте подготовиться ко всем налоговым изменениям 2024 года!
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