Рекламу в интернете нужно маркировать, даже если она в заблокированных соцсетях

Роскомнадзор настоял на обязательной маркировки любой интернет-рекламы, в том числе и той, которая размещается на заблокированных ресурсах.

Роскомнадзор требует маркировать рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом написал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Стало понятно, что общая позиция выработана: размещение рекламы в запрещенной социальной сети Instagram необходимо регистрировать в ЕРИР, снабжать идентификатором и отчитываться за весь срок размещения — как и в случае с любой другой интернет-рекламой, — сказал Антон Горелкин.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявляли, что рекламу в заблокированных социальных сетях маркировать не нужно.

Но в ноябре Роскомнадзор начал настаивать на важности маркировки рекламы, даже той, которой размещается на запрещенных ресурсах.