Компания Jetcom примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» примет участие компания Jetcom – известный российский поставщик офисной техники и 3D оборудования.

Jetcom производит пластиковые термообложки, а также оборудование для переплета документов UniBind.

Специалисты компании поделятся готовыми решениями, как вести бумажную бухгалтерию и сохранить в порядке всю документацию.

Ждем вас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря!

Место проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Два билета со скидкой

Проведите этот день вместе с нами!