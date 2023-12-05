Компания Jetcom примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» примет участие компания Jetcom – известный российский поставщик офисной техники и 3D оборудования.
Jetcom производит пластиковые термообложки, а также оборудование для переплета документов UniBind.
Специалисты компании поделятся готовыми решениями, как вести бумажную бухгалтерию и сохранить в порядке всю документацию.
Ждем вас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря!
Место проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
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