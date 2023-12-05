Имущественные налоги физлиц из резерва ушли в бюджет. Начисление прошло в личном кабинете

Ранее ФНС зарезервировала деньги с сальдо ЕНС (перевела их в раздел отложенной переплаты). Так произошло у тех, у кого в принципе были какие-то деньги на сальдо ЕНС. Речь в основном про ИП. У них, как правило, были там фиксированные взносы.

Одновременно сумма имущественных налогов отражалась в предстоящих платежах.

Теперь предстоящие платежи ушли, как и отложенная переплата (если там не было ничего, кроме имущественных налогов).

Имущественные налоги начислили и отправили в бюджет.

Впрочем, в личном кабинете физлица это начисление прошло еще не у всех.

А как у вас обстоят дела в личном кабинете?