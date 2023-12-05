Имущественные налоги физлиц из резерва ушли в бюджет. Начисление прошло в личном кабинете

Ранее ФНС зарезервировала деньги с сальдо ЕНС (перевела их в раздел отложенной переплаты). Так произошло у тех, у кого в принципе были какие-то деньги на сальдо ЕНС. Речь в основном про ИП. У них, как правило, были там фиксированные взносы.
Одновременно сумма имущественных налогов отражалась в предстоящих платежах.
Теперь предстоящие платежи ушли, как и отложенная переплата (если там не было ничего, кроме имущественных налогов).
Имущественные налоги начислили и отправили в бюджет.
Впрочем, в личном кабинете физлица это начисление прошло еще не у всех.
А как у вас обстоят дела в личном кабинете?
Комментарии3
Вита
Сегодня 4, данные актуальны на 2. Тупит, как обычно.
Светлана
У меня такая же картинка)))
Вита
Получается, что в бюджеты поселений эти средства до сих пор не дошли? Я не понимаю как теперь перечисляется отложенная переплата - по уведомленю сразу после списания с ЕНС, или после 1 декабря, судя по названию - отложенная? Куда она отложена?