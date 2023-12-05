Налог на имущество физических лиц

Имущественные налоги физлиц из резерва ушли в бюджет. Начисление прошло в личном кабинете

1 декабря истек срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов физлиц.
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Ранее ФНС зарезервировала деньги с сальдо ЕНС (перевела их в раздел отложенной переплаты). Так произошло у тех, у кого в принципе были какие-то деньги на сальдо ЕНС. Речь в основном про ИП. У них, как правило, были там фиксированные взносы.

Одновременно сумма имущественных налогов отражалась в предстоящих платежах.

Теперь предстоящие платежи ушли, как и отложенная переплата (если там не было ничего, кроме имущественных налогов).

Имущественные налоги начислили и отправили в бюджет.

Впрочем, в личном кабинете физлица это начисление прошло еще не у всех.

А как у вас обстоят дела в личном кабинете?

Комментарии

3
  • Логотип проза_жизни
    проза_жизни 1 час назад

    Вита

    image.pngСегодня 4, данные актуальны на 2. Тупит, как обычно.

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      1 час назад

      Светлана

      У меня такая же картинка)))

      • Логотип проза_жизни
        проза_жизни 1 час назад

        Вита

        Получается, что в бюджеты поселений эти средства до сих пор не дошли? Я не понимаю как теперь перечисляется отложенная переплата - по уведомленю сразу после списания с ЕНС, или после 1 декабря, судя по названию - отложенная? Куда она отложена?

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