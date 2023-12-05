Общественная палата предлагает создать реестр неналоговых платежей бизнеса

Единый реестр позволит определять кто получает деньги от неналоговых сборов и на какие цели они идут. Если какой-то сбор окажется неэффективным, то у законодателей появится основание для его отмены.

Общественная палата (ОП) собирается создать единый реестр неналоговых платежей. Об этом пишут «Известия».

Реестр позволит проводить оценку экономической эффективности бизнеса и уровня фискальной нагрузки. Если какие-то сборы окажутся нецелесообразными, то будет основание для их отмены.

К неналоговым взносам относятся: экологические и утилизационные сборы, оплата проезда по трассам большегрузных автомобилей, платежи за обязательные госуслуги, портовые сборы и т. д.

Сейчас понятие неналоговых платежей не закреплено в законодательстве РФ. Под ними понимаются те сборы, которые не входят в Налоговый кодекс. По данным Минфина, есть более 167 видов неналоговых платежей, уплачиваемых бизнесом. В 2021-м их объем составил 1% ВВП, — сказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин.

Также он считает, что единый реестр поможет четко определять назначение сбора, устанавливать объект обложения и определять тех, кем они взимаются и на какие цели они пойдут.

Увеличение неналоговых платежей негативно отразится на стоимости товаров и услуг. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин объяснил, что регионы могут самостоятельно устанавливать такие сборы, поэтому от новых никто не застрахован.