МТС начал тестировать платформу видеоконтента NUUM — аналог YouTube

Компания МТС объявила о запуске бета-версии новой пользовательской платформы видеоконтента NUUM. Об этом сказано на сайте организации.
Пользователи NUUM смогут проводить стримы, смотреть и загружать видео в горизонтальном и вертикальном форматах.
Площадка будет доступна в мобильном приложении и в web-версии.
Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты, — сказала руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.
Продукт будет обновляться каждые 2-3 недели с учетом пожеланий пользователей.
С 2019 по 2023 годы МТС уже запускал платформу WASD, которая должна была стать аналогом YouTube и TikTok. Сервис для геймеров и прямых эфиров не получил успеха у пользователей, поэтому компания решила выйти на более массовую аудиторию.
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