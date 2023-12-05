МТС начал тестировать платформу видеоконтента NUUM — аналог YouTube

Платформа с видео будет обновляться каждые 2-3 недели с учетом отзывов пользователей. В 2024 году МТС расскажет о вариантах монетизации для создателей контента.

Компания МТС объявила о запуске бета-версии новой пользовательской платформы видеоконтента NUUM. Об этом сказано на сайте организации.

Пользователи NUUM смогут проводить стримы, смотреть и загружать видео в горизонтальном и вертикальном форматах.

Площадка будет доступна в мобильном приложении и в web-версии.

Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты, — сказала руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

Продукт будет обновляться каждые 2-3 недели с учетом пожеланий пользователей.

С 2019 по 2023 годы МТС уже запускал платформу WASD, которая должна была стать аналогом YouTube и TikTok. Сервис для геймеров и прямых эфиров не получил успеха у пользователей, поэтому компания решила выйти на более массовую аудиторию.