На Госуслугах теперь можно купить автомобиль

На портале Госуслуги обновили сервис по купле-продаже автомобиля с аккредитивом. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.
Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив. В таком случае банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД, — говорится в сообщении.
Пользователи Госуслуг смогут проверить, что автомобиль действительно принадлежит продавцу, что на нем нет ограничений.
Сделка с аккредитивом гарантирует безопасность и проводится без комиссии.
Также на портале стороны могут заключить договор онлайн, оплатить покупку и дистанционно записаться в ГИБДД.
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