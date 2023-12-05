На Госуслугах теперь можно купить автомобиль

Пользователи портала Госуслуги могут проводить сделки по покупке автомобиля через аккредитив. Банк заморозит нужную сумму на специальном счете, а продавец получит деньги после подтверждения регистрации в ГИБДД.

На портале Госуслуги обновили сервис по купле-продаже автомобиля с аккредитивом. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив. В таком случае банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД, — говорится в сообщении.

Пользователи Госуслуг смогут проверить, что автомобиль действительно принадлежит продавцу, что на нем нет ограничений.

Сделка с аккредитивом гарантирует безопасность и проводится без комиссии.

Также на портале стороны могут заключить договор онлайн, оплатить покупку и дистанционно записаться в ГИБДД.