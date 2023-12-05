Центробанк: банки провели почти 14 тысяч тестовых операций с цифровым рублем

13 банков провели 13,7 тысяч операций с цифровой валютой на 919 тыс. рублей. С 15 августа открыли 497 электронных кошельков.

13 банков, которые участвуют в пилотном тестировании цифрового рубля, провели почти 14 тыс. операций на 919 тыс. рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Во время тестов было открыто 497 кошельков, а число операций с цифровым рублем превысило 13,7 тыс.

Пилот цифрового рубля начался 15 августа. В 2024 году к эксперименту присоединятся еще несколько банков, их общее число вырастет до 30.

В тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах.