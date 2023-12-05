💪 Вышел перечень фитнес-клубов для соцвычета по НДФЛ

В него вошли 4088 физкультурно-спортивных организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
В перечне больше всего фитнес-организаций из Москвы, Московской области, Республики Башкортостан, Свердловской области и Красноярского края.
Смотрите перечень здесь.
Кстати, по расходам на фитнес, понесенным с 1 января 2024 года, вычет можно будет оформить в упрощенном порядке (по заявлению без 3-НДФЛ).
Кроме того, ввели форму справки, которую будут оформлять фитнес-центры, чтобы клиенты могли оформить вычет без лишних документов.
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