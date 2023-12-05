Налог на прибыль

📛 Эксперт назвала 10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности

Задолженность, у которой истек срок исковой давности, надо списать в бухгалтерском и налоговом учете.
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📛 Эксперт назвала 10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности

Об этой и других причинах для списания задолженности в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает эксперт Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах»

Вот 10 ошибок бухгалтера:

1. Несвоевременное списание кредиторской задолженности

Отражать кредиторку во внереализационных доходов надо в последний день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности.

2. Несвоевременное признание в расходах по налогу на прибыль дебиторской задолженности

Несвоевременное списание дебиторской задолженности признается грубым нарушением требований к бухучету, если это привело к искажению показателей бухотчетности не менее чем на 10%. Штраф за такое нарушение – от 5 до 10 тыс. руб.

3. Списание в расходы задолженности на УСН

При применении УСН с объектом «доходы минус расходы» списанная дебиторская задолженность не учитывается в расходах при расчете налоговой базы.

4. Списание в расходы задолженности при наличии встречного обязательства

При наличии встречной кредиторской задолженности по тому же контрагенту, дебиторскую задолженность можно списать во внереализационные расходы только кредиторскую задолженность.

5. Списание задолженности при реорганизации

Реорганизация должника, в том числе в ситуации, когда должник прекратил деятельность по причине слияния с другим юрлицом не является основанием для списания долга.

6. Исключение из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями

Задолженность не может быть признана безнадежной для налога на прибыль, если юрлицо исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, в отношении которых внесена запись об их недостоверности.

7. Долг ликвидированного юрлица перенесен на физлицо

Долг нельзя списать, если суд присудил взыскать его с физлиц в порядке привлечения к субсидиарной ответственности. В этом случае задолженность переводится на физлицо, то есть долг не является безнадежным.

8. Прерывание срока исковой давности

Течение исковой давности прерывается, если должник совершал действия, свидетельствующие о признании долга.

9. Не пытались взыскать долг

НК РФ не ставит право на признание долга безнадежным в зависимость от того, какие меры были предприняты для принудительного взыскания этого долга.

10. Не списали долг по первому основанию

Общий срок исковой давности – 3 года. Он отсчитывается с момента, когда закончился срок по договору или со дня, когда предъявлено требование об исполнении обязательства, если из договора четко срок не следует.

Комментарии

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