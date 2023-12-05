Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки

Первоначальный взнос по льготной ипотеке вырастет до 30%, клиенты не смогут взять сразу несколько кредитов с господдержкой, а долговая нагрузка заемщиков не должна будет превышать 50%.

Минфин хочет ужесточить условия выдачи льготной ипотеки, чтобы снизить риски перегрева на рынке жилищного кредитования. Об этом узнал «Интерфакс».

Предлагается поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн рублей до 6 млн рублей.

Также министерство намерено:

снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, которые получают банки;

ограничить возможность получения сразу нескольких льготных кредитов;

ввести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика. Она не должна превышать 50%;

установить требования к уровню дохода клиентов, которым доступны льготные кредиты.

В сентябре 2023 года правительство повысило первоначальный взнос для льготных кредитов на покупку жилья с 15% до 20% от цены договора. Однако это не замедлило темпы выдачи ипотеки.

По данным Центробанка, в октябре выдача ипотеки с господдержкой снизились на 17%, до 541 млрд рублей. Тогда как в сентябре банки предоставили жилищные кредиты на рекордную сумму 649 млрд рублей.