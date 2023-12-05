Военкоматы отказываются принимать документы для постановки на воинский учет по доверенности

Эксперт по кадрам подсказала, как решить проблему с сотрудниками военкомата, которые не хотят принимать документы от действующих по доверенности лиц.

В ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Эдислава Красных объяснила, что делать, если военкомат не принимает документы от лиц, действующих по доверенности.

Эдислава Красных — руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии.

Сотрудники военкомата сообщили, что документы примут только, когда лично явится либо руководитель, либо сотрудник, который указан в приказе о назначении ответственного за воинский учет.

Компания может отправить курьера, который выждет очередь. К моменту, когда очередь подойдет, нужно приехать самому руководителю.