Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки

В ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Анна Нестерова, руководитель направления ОФД, рассказала, что делать бухгалтеру, если кассиры торгового предприятия забывают пробивать чеки.

Ситуация такова, что по эквайрингу было отражено больше 700 тыс. рублей, но нет ни одного выбитого чека.

Специалисты по обслуживают ККТ советовали два варианта: выбить один общий чек на крупную сумму, чтобы закрыть разрыв или же сделать чек коррекции, который привлечет внимание налоговых органов.

Эксперты Платформы ОФД отнесли такое предложение к категории вредных советов. Поскольку за каждый непробитый чек во время продажи придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

В этой ситуации компании нужна касса, которая умеет правильно ставить время чека. Если кассир ничего не делал, то вы сможете за этот день выбить нужный чек, даже если заметили его отсутствие неделю спустя. Тогда налоговики ничего не скажут. Если химичить с коррекциями и общим чеком, то это будет проблемой бизнеса, — сообщил эксперт Платформы ОФД.

Также специалисты напомнили, что есть 2 дня на пробитие чека после поступления оплаты по безналу. В ОФД данные попадают через 30 дней.

Это значит, что в течение месяца бухгалтер может проверить работу кассира, выявить непробитые чеки, установить нужную дату и потом отправить их в ОФД.