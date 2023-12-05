Электронные счета будет можно выставлять через платежную систему «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК) создаст сервис выставления электронных счетов через платежную систему «Мир». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на лидера направления поддержки перспективных проектов департамента стратегии и развития бизнеса НСПК Наталью Святик.
Это наш новый сервис «Запрос о платеже». Это сервис выставления электронных счетов для упрощения взаимодействия между поставщиком и плательщиком и информирования об оплате этого счета, — сказала Наталья Святик.
Функционал нового сервиса упростит взаимодействие между поставщиком услуг и плательщиком. Услуга будет бесплатной для банков до конца июля 2024 года.
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