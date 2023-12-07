Председатель ВС предложил принимать обращения в суды на Госуслугах

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил Совету судей создать алгоритм, по которому будет можно обращаться в суд через портал Госуслуг. Об этом пишет «ТАСС».
Он считает, что цифровые технологии должны широко применяться в судебном производстве.
К их числу относится предоставление гражданам, зарегистрированным на портале государственных и муниципальных услуг, возможности подавать в суды процессуальные документы, знакомиться с электронными материалами дела и получать судебные постановления при помощи личного компьютера, смартфона или другого устройства без повторного обращения в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, — сказал Вячеслав Лебедев.
В 2023 году через МФЦ документы в суд подали больше 400 тыс. человек.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
на Госуслугах есть информация "Подать процессуальный документ в суд можно на Госуслугах". По сути - это не так. Пыталась, убив пол дня. Также не работает портал ГАС «Правосудие». Сумма иска у меня маленькая, так что ножками мне ехать дороже. Так что чиновник не в курсе, что эта опция уже есть, только она не работает