Председатель ВС предложил принимать обращения в суды на Госуслугах

Цифровые технологии должны применяться в судебном производстве, поэтому на Госуслугах предложили внедрить технологию, которая позволит онлайн подавать документы в суд.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил Совету судей создать алгоритм, по которому будет можно обращаться в суд через портал Госуслуг. Об этом пишет «ТАСС».

Он считает, что цифровые технологии должны широко применяться в судебном производстве.

К их числу относится предоставление гражданам, зарегистрированным на портале государственных и муниципальных услуг, возможности подавать в суды процессуальные документы, знакомиться с электронными материалами дела и получать судебные постановления при помощи личного компьютера, смартфона или другого устройства без повторного обращения в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, — сказал Вячеслав Лебедев.

В 2023 году через МФЦ документы в суд подали больше 400 тыс. человек.