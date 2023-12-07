«Сбер» не согласился с обвинениями ФАС в навязывании страховых услуг

Банк не считает, что предложение клиентам оформить продукты у своего страховщика нарушает антимонопольное законодательство.

Сбербанк не согласен с тем, что предложение застраховать ипотечных клиентов в «Сбербанк страхование жизни» нарушает антимонопольное законодательство. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на зампредседателя правления банка Кирилла Царева.

Недавно мы писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки ограничения конкуренции в том, что Сбербанк предлагает клиентам более выгодные условия, если они приобретут дополнительные услуги у ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС. После того как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии, — сказал Кирилл Царев.

В сентябре 2023 года вступило в силу постановление правительства №39, которое не допускает соглашений между кредитными и страховыми организациями.

Если ФАС докажет вину «Сбера», то компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии со ст. 14.32 КоАП.