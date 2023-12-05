Права потребителей

ФАС: «Сбер» навязывает клиентам услуги своего страховщика

У заемщиков есть право выбирать страховую компанию самостоятельно, а не только по рекомендации банка. Навязывание услуг ограничивает конкуренцию и урезает права потребителей.

Сбербанк предлагает клиентам более выгодные условия, если они приобретут дополнительные услуги у ООО СК «Сбербанк страхование жизни». По мнению Федеральной антимонопольной службы, это ограничивает остальных участников рынка и потребителей, говорится на сайте ФАС.

Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения, — сказано в сообщении.

В сентябре 2023 года вступило в силу постановление правительства №39, которое не допускает соглашений между кредитными и страховыми организациями.

Заемщик должен иметь право сохранить условия кредитования вне зависимости от того, оформил он страховку у партнеров банка или заключил соглашение с другим страховщиком.

Если ФАС докажет вину «Сбера», то компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии со ст. 14.32 КоАП.

Комментарии

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