Мосбиржа может остановить торги долларом и евро

Если торговая площадка окажется под санкциями США, то операции с долларом и евро придется прекратить.

Московская биржа рассматривает сценарий, при котором торговая площадка может оказаться под санкциями США и остановить торги долларов и евро. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на представителя группы Московской биржи Игоря Марича.

Рассчитываем, что у участников рынка понимание есть. Сами мы уделяем большое внимание управлению рисками, в том числе и санкционными, — сказал Игорь Марич.

Также он добавил, что торги долларом сейчас не играют такой роли, как раньше. На финансовом рынке стало меньше внешнеторговых операций в этой валюте.

2 ноября 2023 года СПБ Биржа оказалась в санкционном списке США, после чего торги иностранными ценными бумагами были приостановлены.