«Сбер» даст физлицам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами

Платформа цифровых финансовых активов Сбербанка будет работать с физическими лицами-клиентами «Сбера». Об этом сказано на сайте банка.
Раньше доступ к инструментам ЦФА был только у юридических лиц.
Клиенты «Сбера» смогут зачислять и выводить денежные средства для расчетов по сделкам с ЦФА. Сейчас новый функционал проходит тестирование.
За весь период работы в информационной системе «Сбера» зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств, — сказал зампред правления банка Анатолий Попов.
Сбербанк был включен в реестр операторов ЦФА в марте 2022 года.
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