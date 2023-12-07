За детей хотят давать больше пенсионных баллов

Сейчас дают баллы к пенсии за период ухода за детьми до 1,5 лет, но не более чем за четверых детей. То есть, максимум можно получить баллы за 6 лет стажа. Хотят давать баллы по уходу до 3 лет, а не до 1,5. Кроме того, их хотят давать не только за 4 детей, а вообще за всех.

Законопроект с такой поправкой в закон о пенсиях внесли в Госдуму депутаты от СЗРП.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас учитывают уход за 5 детьми для пенсии и что хотят поменять.