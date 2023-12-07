Пенсии

За детей хотят давать больше пенсионных баллов

Сейчас дают баллы к пенсии за период ухода за детьми до 1,5 лет, но не более чем за четверых детей. То есть, максимум можно получить баллы за 6 лет стажа. Хотят давать баллы по уходу до 3 лет, а не до 1,5. Кроме того, их хотят давать не только за 4 детей, а вообще за всех.

Законопроект с такой поправкой в закон о пенсиях внесли в Госдуму депутаты от СЗРП.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас учитывают уход за 5 детьми для пенсии и что хотят поменять.

Как сейчас

Что хотят поменять

Стаж

Баллы

Стаж

Баллы

1-ый ребенок

1,5

1,8 х 1,5 = 2,7

3

1,8 х 3 = 5,4

2-ой ребенок

1,5

3,6 х 1,5 = 5,4

3

3,6 х 3 = 10,8

3-ий ребенок

1,5

5,4 х 1,5 = 8,1

3

5,4 х 3 = 16,2

4-ый ребенок

1,5

5,4 х 1,5 = 8,1

3

7,2 х 3 = 21,6

5-ый ребенок

3

7,2 х 3 = 21,6

Итого

6

24,3

15

75,6

Комментарии

2
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Лучше бы пенсии хотя бы минимальные подняли до достойного уровня чем жульничеством со всякими баллами занимались 

  • Логотип Ольга Коврижных
    Ольга Коврижных 57 минут назад

    Коврижных Ольга

    Лучше бы работающим мамочкам суммировали баллы за работу и отпуск по уходу за одни и те же периоды. Сейчас вообще смешная ситуация, что по совместительству с разных работ баллы суммируются (но не больше 10-ти баллов год), а работающим мама в отпуске по уходу приходится выбирать какие баллы выше.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил премиальный юридический сервис для бизнеса

Модульбанк запустил премиальный юридический сервис Insight by Modullegal на базе направления Модульюрист. В рамках сервиса стоимость услуг, условия и формат их предоставления определяются индивидуально с заказчиком.

2
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎁 Новый год скоро, время расти в карьере и меняться! У «Клерка» сейчас самые выгодные цены на курсы — от 2399 руб. Учитесь и зарабатывайте больше!

Поддержим предпраздничное настроение акцией на полезные образовательные курсы. Они помогут улучшить ваши профессиональные навыки, стать незаменимым бухгалтером и вырасти в зарплате.

🎁 Новый год скоро, время расти в карьере и меняться! У «Клерка» сейчас самые выгодные цены на курсы — от 2399 руб. Учитесь и зарабатывайте больше!
14

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Валютные операции

Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу

Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
381
Цессия

Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

Разбираем, что такое договор цессии, кому он выгоден, как его оформить или расторгнуть при необходимости и когда придется платить НДФЛ после такого соглашения.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
632

Как в 1С:Бухгалтерии 8 подписать финансовую отчетность для банков

Бухгалтеры теперь могут подписывать отчеты для банков усиленной квалифицированной электронной подписью сразу в 1С. Для этого будет нужна МЧД.

13
Инвестиции

СПБ Биржа готовится к обмену заблокированных активов

Депозитарий торговой площадки уже принимает поручения на перевод иностранных ценных бумаг.

23
УСН

😟 Бизнес на УСН, у которого изъяли недвижимость для госнужд, должен платить за это налог

Компенсация за изъятую недвижимость при УСН не облагается НДС, потому что упрощенцы – в принципе не плательщики НДС. А вот налог по УСН придется заплатить. Но скоро и его не будет.

1
76

Записи вебинаров

694
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Штрафуют ли за несвоевременное сообщение о приеме на работу?

Добрый день ! Подскажите пожалуйста, за несвоевременное сообщение о приёме на работу гос служащего в организацию, штрафовали кого-нибудь ? Или можно обойтись предупреждением ?

16
УСН

Образец платежки при УСН «доходы» за 2023–2024 годы

Платежка УСН–доходы за 2023-2024 годы — образец документа для уплаты единого налога при упрощенке будет представлен в нашей статье. Рассмотрим правила оформления платежки и расскажем про сроки уплаты.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
9
Пенсии

За детей хотят давать больше пенсионных баллов

Сейчас дают баллы к пенсии за период ухода за детьми до 1,5 лет, но не более чем за четверых детей. То есть, максимум можно получить баллы за 6 лет стажа. Хотят давать баллы по уходу до 3 лет, а не до 1,5. Кроме того, их хотят давать не только за 4 детей, а вообще за всех.

2
160
Логотип Telega.in
Telega.in
Реклама

Решения для корпоративных клиентов: как Telega.in помогает масштабировать рекламные кампании в Телеграм

Сегодня Телеграм — не просто «еще один мессенджер», а лидирующая платформа для продвижения бизнеса с миллионами пользователей и сотнями тысяч каналов. Однако, когда дело доходит до запуска рекламной кампании в Телеграм, возникают вопросы: где искать подходящие каналы среди этого многообразия и как масштабировать рекламу, не теряя ее эффективности?

Решения для корпоративных клиентов: как Telega.in помогает масштабировать рекламные кампании в Телеграм
25
Бухгалтеры

🎄Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

14 декабря за один день вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.

36
Самозанятые

Как юридическому лицу платить самозанятым

Сотрудничество юрлиц с самозанятыми стало привычным делом, но важно делать это правильно. Компания может привлечь внимание налоговой инспекции, получить большой штраф и будет доплачивать налоги, если не позаботится о грамотном оформлении сделки. Способ расчета и чек тоже имеют значение. Расскажем, как безопасно платить самозанятым и исключить потенциальные проблемы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
823
Инвестиции

Мосбиржа может остановить торги долларом и евро

Если торговая площадка окажется под санкциями США, то операции с долларом и евро придется прекратить.

122
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Бухгалтер, финансист, экономист: какую профессию в финансах выбрать

Вам никогда не казалось, что вы выполняете чью-то работу? Вместо того чтобы готовить квартальный отчет, ваш начальник требует прямо сейчас разработать бюджет на следующий год, а еще собрать первичные документы вместе с компанией «Рога&Копыта», а еще у Розы Васильевны скоро день рождения и нужно премию выдать… Залог успеха любого бизнеса — это грамотная финансовая политика. Поэтому в каждой компании есть специалисты, отвечающие за финансы: бухгалтер, финансист или экономист. Разбираемся что кто делает и кому сколько платят за это.

Бухгалтер, финансист, экономист: какую профессию в финансах выбрать
3
71
Интернет и IT

Вирус внутри бухгалтерии. Как защитить свои файлы и не остаться без компьютера

Вчера на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» представитель «Лаборатория Касперского» рассказал о защите компьютеров в бухгалтерии.

3
108
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Льготы для МСП

Поддержка бизнеса в 2024 году

Разбираем основные направления и механизмы поддержки бизнеса, которые будут действовать в 2024 году.

Поддержка бизнеса в 2024 году
62
Налоговые проверки

🎓Вебинар: Дробление бизнеса и опасные налоговые схемы 2024. Уже сегодня в 15:00 мск!

Защитите себя и свой бизнес, узнайте, какие схемы уже не работают.

60
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Новости ФНС

Больше никакой макулатуры: ФНС запретила налоговым инспекциям требовать распечатки электронных документов

В письме от 29 сентября 2023 года № Д-5-26/56@, ФНС уточнила процедуру взаимодействия с налогоплательщиками в части запроса документов.

65
Логотип nlukina
nlukina
Общество

😼Во всем виноваты хвостатые. Наличие дома котика увеличивает риск развития шизофрении

Страшная новость, коллеги. Сотрудники университета Квинсленда собрали данные из 11 стран и провели 17 исследований, которые показали, что за последние 44 года страдающие этим психическим расстройством жили или просто контактировали с кошками.

😼Во всем виноваты хвостатые. Наличие дома котика увеличивает риск развития шизофрении
68
299