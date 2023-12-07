За детей хотят давать больше пенсионных баллов

Законопроект с такой поправкой в закон о пенсиях внесли в Госдуму депутаты от СЗРП.
Смотрите в нашей таблице, как сейчас учитывают уход за 5 детьми для пенсии и что хотят поменять.
Как сейчас
Что хотят поменять
Стаж
Баллы
Стаж
Баллы
1-ый ребенок
1,5
1,8 х 1,5 = 2,7
3
1,8 х 3 = 5,4
2-ой ребенок
1,5
3,6 х 1,5 = 5,4
3
3,6 х 3 = 10,8
3-ий ребенок
1,5
5,4 х 1,5 = 8,1
3
5,4 х 3 = 16,2
4-ый ребенок
1,5
5,4 х 1,5 = 8,1
3
7,2 х 3 = 21,6
5-ый ребенок
—
—
3
7,2 х 3 = 21,6
Итого
6
24,3
15
75,6
Комментарии2
Лучше бы пенсии хотя бы минимальные подняли до достойного уровня чем жульничеством со всякими баллами занимались
Коврижных Ольга
Лучше бы работающим мамочкам суммировали баллы за работу и отпуск по уходу за одни и те же периоды. Сейчас вообще смешная ситуация, что по совместительству с разных работ баллы суммируются (но не больше 10-ти баллов год), а работающим мама в отпуске по уходу приходится выбирать какие баллы выше.