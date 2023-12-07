Основные средства

Как определяют срок полезного использования для основных средств

Срок полезного использования основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по-разному.
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Об этом в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».

По норме ФСБУ 6/2020 сроки в бухучете – реальные, исходя из ожидаемого периода эксплуатации

Срок использования ОС для целей налогового учета надо брать из постановления Правительства от 01.01.2002 № 1 (письмо Минфина России от 07.02.2023 № 03-03-06/1/9710).

При этом в ФСБУ 6/2020 нет правила о пересмотре этого срока по результатам реконструкции или модернизации. Однако есть возможность пересматривать его в конце каждого года, если он перестал соответствовать условиям использования объекта.

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