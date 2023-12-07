Как определяют срок полезного использования для основных средств

Как должен выставлять чеки самозанятый: один раз на всю сумму или за каждую оплату отдельно?

Добрый день. Коллеги, вопрос по самозанятому. Заказали услуги у самозанятого на 90 тысяч с постоплатой по 1/3 суммы раз в месяц. В итоге он мне прислал чек на 90 тысяч, хотя оплатили ему только 30 тысяч. Или он все таки должен выставить три чека по 30 тысяч после оплаты? Мы на ОСН, поэтому думала в расходы принимать по чекам по 30 тысяч.