При покупке имущества у физлица компания не должна удерживать и платить НДФЛ

При выплате дохода физлицу организация выступает в роли налогового агента, когда речь идет об услугах или работах. По доходам от продажи имущества – другие правила.

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.11.2023 № 03-04-05/110371.

По статье 228 НК физлица сами исчисляют и платят НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности.

При этом такие физлица должны по итогам года сдать декларацию 3-НДФЛ.

Таким образом, НДФЛ с доходов физлица, продавшего имущество юрлицу – это забота самого физлица, но не компании-покупателя.