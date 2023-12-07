При покупке имущества у физлица компания не должна удерживать и платить НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.11.2023 № 03-04-05/110371.
По статье 228 НК физлица сами исчисляют и платят НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности.
При этом такие физлица должны по итогам года сдать декларацию 3-НДФЛ.
Таким образом, НДФЛ с доходов физлица, продавшего имущество юрлицу – это забота самого физлица, но не компании-покупателя.
Комментарии2
Евгения ЮрьевнаБухгалтер в единственном числеАутсорсинг
Вот бы ещё при продаже физлицу не надо было чек ККМ пробивать, особенно «удобно» когда ККМ вообще не используется в деятельности. Занимаешься грузоперевозками, решил продать грузовой автомобиль, купи кассу, возьми в аренду и тд, потом продавай 🤯
Светлана Вейс
Самое смешное, что физлицу чек ККМ нужно пробивать не только при продаже ему имущества, но и при покупке у него имущества, если такое имущество предназначено для перепродажи.