Глава «Сбера»: банки — самый пострадавший из всех секторов экономики

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банковский сектор стал самым пострадавшим среди всех секторов экономики. Об этом пишет «ТАСС».
Центральный банк дал послабления на 10 лет не просто так. ЦБ хорошо видит всю ситуацию во всем банковском секторе, и он бы не давал такие послабления, если бы не видел ситуацию с капиталом, — сказал Греф.
В 2022 году Центробанк предоставил кредитным организациям пакет поддержки, чтобы легче пройти период высокой волатильности на финансовых рынках и адаптироваться к изменениям. В ноябре 2023 года часть этих мер была продлена.
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